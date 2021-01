Estados Unidos (MiMorelia.com).- En Los Ángeles, California, se suspendió temporalmente los límites de calidad de aire debido al incremento de incineraciones de muertos por Covid-19.

The South Coast Air Quality Management District (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) emitió un comunicado el fin de semana con el que dio la orden de suspender temporalmente ciertas condiciones de permiso para crematorios.

Los permisos de South Coast AQMD para los 28 crematorios que hay en el condado contienen límites en la cantidad de restos humanos que pueden ser incinerados cada mes, según los posibles impactos en la calidad del aire.

LET THIS SINK IN: So many people have died in Los Angeles that officials have suspended air-quality rules that limit cremations because current 2x deaths is “leading to hospitals, funeral homes & crematoriums exceeding capacity” unable to clear backlog of dead bodies. #COVID19 pic.twitter.com/ZdLdBrwTjZ

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 18, 2021