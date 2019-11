Estados Unidos (Rasainforma.com).- El piloto británico Lewis Hamilton quedó en segundo lugar en el Gran Premio de Estados Unidos, no obstante consiguió su sexto título mundial de Fórmula 1.

Este domingo se realizó el GP de Estados Unidos en Austin, Texas en donde el primer lugar se lo llevó su compañero de Mercedes, Valtteri Bottas.

Con esto, Hamilton de 34 años, quedó en la segunda posición de los pilotos más ganadores de la historia de Fórmula Uno, tan solo por debajo de Michael Schumacher, quien tiene siete títulos.

En esta carrera de domingo, en tercer lugar quedó Max Verstappen, de Red Bull.

Cabe recordar que debido a su trabajo en las anteriores carreras, conseguir el título en esta sería relativamente sencillo, bastaba con que llegara en octavo lugar. Sin embargo el británico salió con la determinación de ganar.

“Lo de hoy fue una carrera muy dura, Valtteri hizo un gran trabajo, solamente me queda felicitarlo”, dijo.

