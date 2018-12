Canadá (Rasainforma.com).- Luego de 10 días bajo arresto, un juez canadiense ordenó libertad bajo fianza a la directora de finanzas de la compañía china Huawei, Meng Wanzhou.

La hija del fundador de Huawei fue puesta en libertad con una fianza de 10 millones de dólares canadienses (7,5 millones de dólares).

Meng fue puesta en libertad pocas horas después de que las autoridades chinas detuviesena Michael Kovrig, un exdiplomático canadiense que trabaja en la actualidad en China parael centro de pensamiento International Crisis Group (ICG).

Breaking: #Huawei CFO Meng Wanzhou has just exited the B.C. Supreme Court after 10 days in custody. pic.twitter.com/VNGM6gjgTr

— Alex Migdal (@alexem) December 12, 2018