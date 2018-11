Estados Unidos (Rasainforma.com).- “Becoming”, el libro de la esposa del ex presidente de Estados Unidos, Michelle Obama, se posicionó como el número uno en ventas antes de su lanzamiento.

Este martes salió a la venta, oficialmente, el libro de la que fuera la primera dama estadounidense, sin embargo, antes de esto la obra literaria alcanzó el número uno de ventas en Amazon.

Las memorias de Obama se encuentran en un libro de política muy distinto a los ya realizados.

We’re finally here! I hope that this book might help each of you embrace the beauty of who you are, and I wish you all the best in your own process of becoming. https://t.co/tOEk59nT71 #IAmBecoming pic.twitter.com/1VD6nCZN41

— Michelle Obama (@MichelleObama) November 13, 2018