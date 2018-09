Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La actriz de las comedias para adolescentes del 2000, Lindsay Lohan sigue en medio de los escándalos, tras varios años cargando el peso de las adicciones, esta vez por acusar a una mujer y a su esposo de secuestrar ¡a sus propios hijos!.

Esto ocurrió cuando la protagonista de “Chicas Pesadas” se encontraba de viaje en Moscú, y se topó con una familia de refugiados sirios, tras lo cual le ofreció a uno de los menores un lugar donde pasar la noche, ayuda que la madre rechazó y que desató la molestia de Lohan.

Lindsay lohan went up to a Syrian refugee family and asked the parents if she could take their kid… pic.twitter.com/K7Qs70kej9

— Tiffany 🇨🇲🇬🇭 🇧🇯 🇳🇬🇸🇳 (@tiffany__4prez) 29 de septiembre de 2018