Por: Toño Camacho

España (Rasadeportes.com).- El astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, concedió este lunes 3 de septiembre una entrevista al medio español Catalunya Radio, para hablar largo y tendido sobre la actualidad del Barcelona y también de la partida de Cristiano Ronaldo al futbol italiano.

Acerca de las expectativas que tiene para esta temporada dentro de la UEFA Champions League Messi comentó: “Ya toca ganar la Champions después de “tres años seguidos quedando fuera en cuartos”.

De las tres eliminaciones, aseguró que la de la Roma fue “la peor de todas por el resultado a favor”, tras el 4-2 favorable conseguido en el partido de ida.

“Tenemos que apuntar a eso como club, como equipo y como vestuario, porque tenemos un plantel espectacular y porque lo podemos hacer. Tenemos un plantel como para poder competir y luchar por esa competición”, puntualizó el rosarino.

Por otra parte, “La Pulga” se tomó el tiempo para hablar sobre la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid: “No lo imaginaba fuera del Madrid y tampoco imaginaba que se fuera a la Juventus”.

“Es uno de los grandes equipos del mundo (Real Madrid), tiene una plantilla de sobra, pero el hecho de que Cristiano no esté hace menos bueno al Madrid y lo hace a la Juventus en un claro favorito a ganar la Champions”.

Sobre los fichajes que llegaron este verano al Barcelona Lionel destacó las cualidades del brasileño Arthur: “Sinceramente no lo conocía mucho y salvando las comparaciones, es muy parecido al estilo de juego de Xavi, de querer siempre la pelota, de jugar cortito, de no perderla. Pero me gustaron todos los fichajes”.

Ante las ofertas estratosféricas que le han llegado para emigrar a otro futbol, el cinco veces ganador del Balón de Oro comentó: “Lo tengo todo aquí, desde los 13 años estoy aquí, estoy en el mejor equipo del mundo”.

“La ciudad, si no es la mejor, es una de las mejores del mundo. Mis hijos nacieron acá y no tengo ninguna necesidad de irme a ningún otro lado por ninguna de todas estas razones”.

*Información de: Catalunya radio (programa Tot Costa) fue utilizada para la redacción de esta nota periodística.