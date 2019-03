Listos, los cuartos de final de la Champions

Por: Toño Sánchez Camacho

NYON, Suiza (Rasadeportes.com).- Este viernes 15 de marzo, se realizó formalmente el sorteo para definir las cuatro eliminatorias de 4tos de final de la UEFA Champions League, que se llevarán a cabo los días 9, 10, 16 y 17 de abril próximo.

La primera llave confirmada la protagonizarán el Ajax y la Juventus. El juego de ida se jugará en Ámsterdam el día 10, mientras que la vuelta será el martes 16 en Turín.

Por su parte Liverpool y Porto encabezan la segunda eliminatoria. El primer partido se disputará en Anfield el 9 de abril, la vuelta en Oporto el 17, respectivamente.

El emparejamiento más interesante, al menos en el papel, será entre Manchester United y Barcelona. Los Red Devils recibirán a los Culés en Old Trafford el día 10, el regreso será en el Camp Nou el 16 de abril.

Finalmente el choque inglés entre Tottenham Hotspur y Manchester City comenzará en Londres el día 9 y terminará el 17 en Manchester.

El ganador de la llave entre Spurs y Citizens se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Ajax y Juventus.

Del otro lado del cuadro, Manchester United o Barcelona jugarán ante Liverpool y Porto en la antesala de la gran final de Madrid del próximo primero de junio en el Estadio Wanda Metropolitano.

*Todos los partidos mencionados comenzarán en punto de las 14:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

