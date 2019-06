Por: Josimar Lara/@josimar2188

Madrid, España (MiMorelia.com).- Un año después, el equipo de Liverpool pudo probar las mieles del triunfo, al quedarse con el título de campeón de la Champions League tras vencer en Madrid a sus compatriotas Tottenham por marcador de 2-0.

WE'VE CONQUERED ALL OF EUROPE AND WE’RE NEVER GOING STOP! 🏆🏆🏆🏆🏆 🏆

[@LFC: 📸] pic.twitter.com/UQQiwauYqs

— Liverpool FC (@Liverpool_MI) June 1, 2019