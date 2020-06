Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lizbeth Rodríguez decidió realizarse un tratamiento estético dental para evitar las críticas, y es que como todos saben desde hace algunos años la famosa era criticada por la forma de sus dientes, incluso algunos cibernautas la comparaban con un caballo.

La youtuber decidió someterse a la intervención estética para perfeccionar la apariencia de sus dientes y se mostró muy feliz y agradecida por el resultado.

«El resultado está increíble, estoy súper fascinada, me siento otra persona, ahora que lo pienso no sé por qué no me atreví a hacerlo antes pero creo que es una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida».