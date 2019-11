Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado Alfredo Ramírez Bedolla convocó al gobernador Silvano Aureoles a enviar al Congreso del Estado una nueva propuesta de Ley de Ingresos, en la que sean suprimidos los seis impuestos que el Ejecutivo pretende cobrar el próximo año.

Tal como lo planteó en 2018, el Gobierno del Estado sustenta su propuesta de crear nuevas cargas fiscales en argumentos poco sólidos e inconsistencias, subrayó el legislador de Morena y señaló que la principal incongruencia es que el Ejecutivo proyecta recaudar menos dinero con el cobro de más impuestos.

En la iniciativa de Ley de Ingresos entregada al Legislativo el pasado 21 de noviembre, el Gobierno del Estado proyecta recaudar el próximo año mil 558 millones de pesos por medio de impuestos; es decir, 255 millones de pesos menos que en este 2019, lo que representa una disminución de 14 por ciento.

El Gobierno del Estado pretende imponer cobros por servicios profesionales y por actividades empresariales; además, por extracción de materiales; emisión de gases; contaminación de suelo, subsuelo y agua; y por depósito o almacenamiento de residuos. Estos mismos impuestos fueron cancelados a principios de año en atención al reclamo de ciudadanos, sectores productivos y hasta gobiernos municipales.

Alfredo Ramírez puntualizó que en los ingresos proyectados por el Ejecutivo estatal no se refleja la recaudación de los seis nuevos impuestos, por lo que no hay justificación para su creación, ya que no se muestra un impacto positivo para las finanzas estatales con su eventual aplicación.

Añadió que Morena se mantiene firme en la misma postura que asumió en 2018: no votar a favor de nuevos impuestos, y hacer un llamado a que la administración estatal mejore la recaudación de ingresos propios con los conceptos ya existentes, antes que afectar la economía de los ciudadanos, y la rentabilidad de las actividades productivas en Michoacán.

Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que el gobernador Silvano Aureoles aún tiene tiempo para escuchar a profesionistas, sectores productivos, y ciudadanos en general que se verían afectados por esas cargas fiscales, y en atención a sus legítimas demandas, enviar al Congreso del Estado una propuesta de Ley de Ingresos sin la creación de nuevos impuestos.

