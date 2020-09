Ciudad de México (MiMorelia.com).- Este lunes Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en su conferencia matutina llamó a los integrantes de la CNTE a protestar por lo justo.

Al preguntarle si habrá un operativo «especial ante el amago de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de tomar las vías férreas en Michoacán», AMLO respondió:

«No, es lo mismo, que todos nos portemos bien, que haya diálogo, nosotros no vamos a reprimir. Y que no se dejen manipular, que sean causas justas por las que se proteste. ¿Nosotros por qué protestábamos?».

Y añadió: «Porque nos hacían fraude, pues por eso, o en defensa de la justicia, pero no protestar para sacar dinero, negociar le llamaban. Líderes corruptos, líderes ‘nylon’, ya no puedo hablar tan fuerte, ya no puedo decir ‘vividores’, pero… Ya se me fue».

Luego de su declaración y del llamado del presidente, Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, agradeció al presidente por la declaración y pidió ayuda para dar solución a las demandas:

Presidente @lopezobrador_, estuve atento a lo que dijo en la mañana sobre los cierres de vías férreas; le agradezco que entienda el grave daño que eso le provoca a Michoacán y al país en general, y le pido nos ayude con las demandas de la CNTE y normalistas. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) September 21, 2020

Como se informó, este día hay bloqueos por parte de estos grupos en vías del tren en algunos puntos como Nueva Italia, Pátzcuaro y Maravatío, Coróndiro, Melchor Ocampo.

Por: Redacción/R