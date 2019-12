Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez, emplazó a los presidentes de las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia para que convoquen esta semana a los integrantes de las mismas a reunión, a fin de que se dictamine la terna de prospectos a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

El pasado domingo finalizó el período de Víctor Manuel Serrato Lozano al frente del organismo, y, luego de ser nombrado secretario ejecutivo, Uble Mejía Mora será el encargado de despacho de la presidencia mientras los diputados locales nombran al nuevo titular para los próximos cuatro años.

En entrevista colectiva, Antonio Soto, integrante de la comisión de Derechos Humanos, urgió a que ya se defina la terna que habrán de votar los miembros del pleno, con énfasis en que quien resulte electo debe representar mayor independencia, autonomía, trayectoria, conocimiento, y tener alguna mínima historia en la defensa de los derechos humanos en Michoacán.

“Está bien que haya acuerdos políticos en el congreso, pero no estoy de acuerdo en que, al menos esta designación, sea un reparto vulgar entre los partidos políticos. Me quiero reservar el derecho que tengo como legislador para votar en el sentido que yo considero correcto”, expresó, sin dejar de reconocer que quienes arriban a un cargo por cuota partidista y no por capacidad son los que no dan resultados positivos.

Quienes comparecieron la semana pasada ante los legisladores, integrantes de las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia, y tienen posibilidades de ser contemplados en la terna final son los siguientes 21 perfiles:

1.- Alejandro Díaz Pérez 2.- Froylán Melesio Vázquez Aragón 3.- David Daniel Romero Robles 4.- Jesús Ávalos Plata 5.- Luis Ventura de la Rosa Orozco 6.- Marx Aguirre Ochoa 7.- Marco Antonio Tortajada Zamora 8.- J. Reyes Antelmo Esparza Verduzco 9.- Ricardo Villagómez Villafuerte 10.- Gerardo Andrés Herrera Pérez 11.- Luis Alberto Montaño García 12.- Víctor Villanueva Hernández 13.- Marco Antonio Tinoco Álvarez 14.- Juan Plancarte Esquivel 15.- Lorenzo Corro Díaz 16.- Laura Elizabeth Sosa Zaragoza 17.- Gerardo Ponce de León Valdés 18.- Elvia Higuera Pérez 19.- Guillermo Arteaga Torres 20.- Jean Cadet Odimba On’etambalako Wetshokonda 21- Ángel Botello Ortiz

Por: Sayra Casillas/R