Morelia, Michoacán (Boletín).- Aunque ninguna ciudad del estado de Michoacán aparece ya entre la lista de las 17 ciudades más violentas de país, el presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (FUCIDIM), Roberto Ramírez Delgado, lanzó un llamado al Gobierno Federal para no descuidar a la entidad en esta materia.

Si bien es cierto que los indicadores delictivos han mejorado producto del esfuerzo conjunto de los tres ordenes de gobierno; también es cierto que el estado de fuerza con el que cuentan los municipios y el estado aún es muy limitado y por ello el apoyo de elementos federales se hace indispensable.

Lo anterior luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), diera a conocer la lista de las ciudades más violentas de México, y el Gobierno Federal asignara 600 elementos de las policías militar, naval y federal a cada una de ellas, dejando al margen a Michoacán de ese refuerzo.

El también Coordinador de las Mesas de Seguridad y Justicia en Michoacán, afirmó que es sin duda es una excelente noticia que el estado no esté considerado como zona de urgente atención, pero añadió que “tampoco es para que podamos decir que ya estamos satisfechos con los resultados, debemos seguir esforzándonos sociedad y gobiernos y no bajar la guardia, buscando nuevos esquemas de prevención del delito, reducción de la violencia y criminalidad”.

“Es buena noticia que nuestro estado no aparezca en el listado, sin embargo no por eso se debe descuidar a Michoacán, por medio de las Mesas de Seguridad y Justicia que se han instalado en la entidad, donde Michoacán se mantiene a la cabeza a nivel nacional; seguimos trabajando en esta materia por lo que llamamos a las autoridades a fortalecer la unión entre autoridades con una mayor y mejor vinculación con la sociedad civil, para reflejar mejores resultados a nivel nacional y que nuestro estado no regrese a los niveles anteriores.”

De acuerdo a las cifras presentadas por la SSPC, ahora las zonas de máxima atención y urgencia a atender están en Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León; Celaya, Irapuato, Salamanca y Uriangato, en Guanajuato; Cancún, Quintana Roo; en Chilpancingo y Acapulco, Guerrero; Manzanillo, Colima; Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Culiacán, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California, y la zona metropolitana de la Ciudad de México.

