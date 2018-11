Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Exhorta la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a las y los michoacanos a no auto medicarse, una práctica muy común durante esta temporada de invierno donde se incrementan hasta un 10 por ciento las infecciones respiratorias, y que resulta contraproducente porque, además, impide el diagnóstico oportuno y adecuado.

Los principales riesgos de auto medicarse, pueden ser: intoxicaciones fuertes que puedan provocar hasta la muerte en muchas ocasiones, vómitos, mareos, problemas intestinales, enmascarar el padecimiento y convertirlo en una enfermedad grave o desencadenar otros males que aquejan y pongan en riesgo la salud de la población.

Por ello, se invita principalmente a los padres de familia a no recetar a sus hijos, considerando que los medicamentos no tienen el mismo efecto en cada persona y podemos desencadenar resistencia a ellos, provocando que cuando se presente una enfermedad más grave esto ya no hagan efecto.

La SSM invita a a tomar medidas preventivas para no enfermarse de las vías respiratorias, si está enfermo, no acudir a lugares concurridos y sobre todo reconocer signos de alarma, entre ellos, pérdida de apetito, respiración rápida o sensación de falta de aire, fiebre persistente por más de tres días, la presencia de ruidos en el pecho, ronquido y silbidos acudir a su unidad salud u hospital más cercano y no auto medicarse.

Además la importancia de vacunarse contra la influenza, acción preventiva que coadyuva a disminuir los índices de casos de enfermedades respiratorias y muertes por influenza.

PO