Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Gobierno mediante la Coordinación de Protección Civil exhorta a la población para extremar precauciones o dentro de lo posible, evitar el uso de juegos pirotécnicos durante la actual temporada.

Por instrucciones del secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, Protección Civil mantendrá operativos permanentes en los 113 municipios para concientizar a la ciudadanía sobre el uso de cohetes y para evitar posibles quemaduras, principalmente en el sector infantil.

Por ello, la Coordinación de Protección Civil brinda las siguientes recomendaciones:

• Hacer un uso responsable de los juegos pirotécnicos y evitar que las niñas y los niños los manipulen.

• No los almacenes en casa; si lo haces, que sea en un lugar seguros, fríos y fuera del alcance de las niñas y los niños.

• No los guardes en tus bolsillos. La fricción puede hacerlos explotar y provocarte quemaduras.

• Supervisa a las niñas y niños durante la utilización de los juegos artificiales.

• Extrema precauciones para evitar quemaduras y lesiones graves.

• No lleves a la boca los fuegos artificiales, ya que te puedes intoxicar. Lávate las manos después de jugar con ellos.

• No trates de encender cohetes que no funcionaron anteriormente.

• Enciéndelos de uno en uno y nunca en envases de vidrio o plástico ya que los residuos pueden ser lanzados y causar heridas.

Por: Boletín / PO