Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este viernes, el huracán «Dorian» de categoría 1 tocó tierra en el cabo Hatteras, en Carolina del Norte, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El NHC indicó que el fenómeno natural llegó a las 08:35 horas de hoy con vientos de 150 kilómetros por hora y a ocho kilómetros al noreste del cabo.

#Dorian has made landfall over Cape Hatteras, North Carolina at 835 AM EDT. Maximum sustained winds were estimated near 90 mph (150 km/h), and the estimated minimum central pressure was 956 mb (28.23 inches). More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/IgOso4dvvs

Por otro lado, las autoridades estadounidenses advierten que habrá severas inundaciones de hasta dos metros de altura, junto a olas grandes y destructivas en las siguientes horas en las costas de las Carolinas.}

We’re getting some pictures and videos of the severe flooding due to storm surge on the Outer Banks. This is Ocracoke, NC. Our hearts go out to ALL impacted by #Dorian. #nws pic.twitter.com/OAVxjJkUjj

— NWS Newport/Morehead (@NWSMoreheadCity) September 6, 2019