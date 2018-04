Por: Ariana Castellanos

Reino Unido (Rasainforma.com).- Este lunes la duquesa de Cambridge, Kate Middleton y su esposo, el príncipe Guillermo se convirtieron en padres por tercera ocasión.

A las 11:00 horas (tiempo local) nació el tercer bebé de la familia, de acuerdo a información emitida por el Palacio de Kensington, el recién nacido tuvo un peso de ocho libras y siete onzas.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018