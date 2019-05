Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- BT21 ¡está en México señores! Así es, como se había anunciado, los personajes animados de BTS llegaron a nuestro país con mercancía oficial para todos los ARMY que deseen adquirir los productos y aquí te contamos todo lo que sabemos.

Será este 31 de mayo cuando la Pop-up Store en físico abra sus puertas oficialmente, aunque por lo pronto será solamente una tienda que estará en CDMX y estará en Plaza Loreto (Altamirano 46, San Ángel)



A las 10:00 horas en punto las puertas de la Pop-up store se abrirán, pero no te confundas, no estará dentro de las instalaciones de Sanborns, si no afuera como una pequeña tienda independiente.

A tan solo un día de la inauguración de la PopUp Store de BT21 en México. Recuerden que abre a las 10:00 AM

Plaza Loreto . pic.twitter.com/R1TUV9Y9N2 — • BTS MÉXICO AL • ARMY MÉXICO • (@BTSMexicoAL) May 30, 2019

Además de la tienda física que no se sabe cuánto tiempo estará, podrás adquirir los productos en línea en: https://www.sanborns.com.mx/

Seguramente encontrarás a varios fans formados, así que te recomendamos formarte de manera respetuosa, sin empujar y esperar tu turno, aquí algunas instrucciones:

✨BT21 POP-UP STORE EN MÉXICO✨ ARMY, como sabemos, el día viernes 31 de Mayo se abrirá la primer pop-up store de BT21 en México 💓 queremos darles unas recomendaciones para que su experiencia sea agradable 💓 ¿A cuántxs de ustedes veremos ese día? pic.twitter.com/szkCkVVe69 — México With Bangtan 🇲🇽 (@MexicoWBangtan) May 30, 2019

Además de adquirir los productos oficiales de los personajes creados por Bangtan, podrás hacer una carta que se entregará a un representante coreano, en el siguiente tuit se explica cómo podrás hacer tu carta y en dónde dejarla:

📣📩 ATENCIÓN, ARMY, AYÚDANOS A DIFUNDIR Hemos preguntado sus dudas acerca del buzón de mensajes al representante coreano que trabaja con Sanborns para el Pop Up Store de BT21 en MX y nos dijo lo siguiente: – 1 fan puede dejar SOLO 1 CARTA EN EL BUZÓN, NO MÁS (Sigue leyendo👇🏻) — • BTS MÉXICO AL • ARMY MÉXICO • (@BTSMexicoAL) 30 de mayo de 2019

BT21 son los personajes animados creados de la mente de Jungkook, Taehyung, Jimin, Namjoon, Jin, Hoseok y Yoongi, integrantes de la banda surcoreana BTS, quienes dibujaron y presentaron su idea a varios diseñadores y estos pulieron detalles para crear una línea de personajes (sin género) que han sido comercializados y han creado mercancía genial para todos los fans del grupo.

BT21 (Tata, RJ, Mang, Chimmy, Cooky, Shooky, Koya) tienen toda una historia detrás de su creación, así que si no los conoces bien, te dejamos estos videos donde hablan de su origen.

