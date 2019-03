Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El primer póster oficial de la nueva película de Quentin Tarantino ha salido a la luz, logrando enloquecer a los fans de Leonardo Dicaprio y Brad Pitt protagonistas del film.

Leonardo compartió en sus diversas redes sociales el póster y en tan solo un par de horas ha logrado más de 41 mil “me gusta” y más de 13 mil retuits.

La cinta, Once Upon A Time In Hollywood, está ambientada en Hollywood en 1969, y se prevé se estrene en julio de 2019.

Once Upon A Time In Hollywood es la novena cinta realizada por Tarantino y según declaraciones del también actor sería ésta la penúltima película dirigida por él.

CA