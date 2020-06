Estados Unidos (Rasainforma.com).- A la crisis de salud que vive Estados Unidos tras la pandemia de Covid-19 se suma el hartazgo social tras la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd, víctima de la brutalidad policiaca y racismo.

Tras seis días de protesta, mismas que se han extendido a lo largo y ancho de Estados Unidos, surgen imágenes que invitan a la reflexión, pero en las últimas horas se ha viralizado la imagen de «Elmo».

It’s not an event until Philly Elmo shows up. If y’all don’t know about a him you’re missing out #phillyriots pic.twitter.com/RtrwNYofuv

— Blackrock Wednesday (@BlkRocWednesday) 31 de mayo de 2020