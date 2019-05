Llega en mayo el Festival Internacional de Cine de Apatzingán

¡Impulsando a Apatzingán con CINE! 🎬 ¡COMPARTIR!

¡Impulsando a Apatzingán con CINE! 🎬 ¡COMPARTIR! 🗓Este mayo 31 y junio 1 se llevará a cabo el Festival Internacional de Cine De Apatzingán ⛪️Aquí te vas a deleitar de: 📽#Cine💃#Cultura🌮#Gastronomia�¡Los esperamos pronto! 🙌

