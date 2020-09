Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Barbie Catrina llega por segundo año consecutivo en su edición limitada a manos de Mattel.

Barbie Día de Muertos alinea nuestra tradición mexicana/latina, con el toque característico de la clásica muñeca, aunque de manera muy especial, pues la vestimenta, el maquillaje y el empaque, fueron un acierto artístico que encantó a muchos.

Barbie celebrates the time-honored tradition of Día de Muertos with a new collectible doll honoring the symbols and rituals of the holiday.

From the delicate lace embroidered dress, to the captivating calavera face paint, the Barbie Día de Muertos doll pays tribute to beauty 🤍 pic.twitter.com/AXVfKn3RLZ

— Hala (@makeyaman_hala) September 9, 2020