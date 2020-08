Morelia, Morelia (MiMorelia.com).- La marca Vans está por lanzar al mercado una colección inspirada en la famosa familia amarilla “Los Simpsons”, que tendrá calzado, ropa y algunas prendas únicas.

Además de los tenis, al mercado llegarán también camisetas, cangureras, sombreros y mochilas.

Take on the town in style with apparel and accessories celebrating your inner whiz kid.⁰ See more from The Simpsons x Vans at https://t.co/elVpPQOmgW pic.twitter.com/Y3hzDc7z4t

— Vans (@VANS_66) August 5, 2020