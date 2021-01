Ciudad de México (Rasainforma.com).- Un grupo de investigadores expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegó este jueves a Wuhan, China, para investigar el origen del Covid-19.

The international team of 13 scientists examining the origins of the virus that causes #COVID19 arrived in Wuhan, #China, today.

The experts will begin their work immediately during the 2 weeks quarantine protocol for international travelers.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2021