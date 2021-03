China (MiMorelia.com).- ¿Cómo que un celular con lente líquido? ¿Qué significa eso?

Significa que este nuevo lente cuenta con una tecnología única donde al tomar la fotografía se podrá cambiar su distancia focal al aplicar estímulos eléctricos o mecánicos permitiendo que la misma cámara pueda tomar tomas macro y telefoto.

Así como lo lees. En un mismo lente se podrán hacer tomas a lo lejos muy nítidas y tomas de cerca con gran detalle, además de contar con enfoque automático instantáneo, casi como el ojo humano.

Este nuevo celular de la serie Mi MIX, sería el único Smartphone del mundo con este lente por el momento, a pesar de ser Huawei quien patentó la idea en un inicio, pero es Xiaomi quien se atreverá a comercializarlo primero.

Ready for a MEGA launch packed full of our latest innovations and technology?

Don’t miss the Xiaomi 2021 New Product Launch at 19:30 (GMT+8) on March 29! #XiaomiMegaLaunch https://t.co/PC297vawug

— Xiaomi (@Xiaomi) March 24, 2021