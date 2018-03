Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Disney ha dado a conocer la fecha en la que llegará a la pantalla grande la película de Los Increíbles 2 y será el próximo 15 de junio que se disfrutar.

La familia Parr sorprendió en su lucha contra Síndrome en la primera película, por lo que regresa en su segunda entrega donde tendrán que vencer a un nuevo villano.

En el adelanto aparece toda la familia, incluyendo a Violeta Parr arrojando su traje; y a Frozono junto a Robert Bob Parr viendo a Jack Jack descubrir sus poderes.

This summer, the wait is over. 👊💥 #Incredibles2 pic.twitter.com/DNHIQBNisr

— Disney (@Disney) 29 de marzo de 2018