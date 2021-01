Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El experredista y líder de la agrupación civil Mano a Mano, Juan Carlos Barragán Vélez, aseguró que llega a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para quedarse, independientemente de si obtiene o no la candidatura de este órgano político, así como del Partido del Trabajo, por la presidencia municipal de Morelia, en el proceso electoral que transcurre.

Dijo que, de entrada, la perspectiva es dar continuidad a las directrices que inició Raúl Morón en el manejo de los recursos públicos como en la ejecución de obras públicas.

“Hoy podemos ver obra pública por todo Morelia, vemos que las obras que se han realizado benefician a los ciudadanos que más lo requieren, pero también a la población en general.

Barragán Vélez dijo que renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD) porque ya no percibía coincidencias al interior, pero dejó en claro que no fue “un divorcio” con el gobernador, Silvano Aureoles Conejo.

“El PRD se alejó de las principales necesidades de la gente, esa lucha que venía encabezando durante muchos años, dejó de ser el artífice de la construcción de la democracia en México”, expuso, para luego señalar que por invitación del hoy dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, se integra a Morena.

“No soy militante, no están abiertos los registros para serlo, pero si abren los registros me habré de afiliar al partido. Yo vengo a Morena a quedarme, no vengo a quitarle nada a nadie ni de paso porque hay un proceso electoral. Me voy a quedar en Morena con candidatura o sin candidatura, porque tengo un proyecto de vida, un trabajo político –territorial”, sostuvo.