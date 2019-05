Por: Josimar Lara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Una estrella más lucirá en su escudo el equipo de Tigres UANL, tras ganarle la final del torneo Clausura 2019 al Club León con un marcador global 1-0, luego de que el juego de vuelta terminó 0-0 en el estadio Nou Camp.

Con la obligación de empatar el marcador global, La Fiera salió con la idea clara de atacar al rival en busca de ese gol, pero con el paso de los minutos el nerviosismo se fue apoderando de los guanajuatenses que no les permitieron tener ideas claras en el área, ante unos Tigres que su postura era clara, buscar el contragolpe para sentenciar el partido.

Pese a que el club León tenía más posesión del balón, no pudieron con la defensa de los de Nuevo León y se fueron al descanso con el cero

En el segundo tiempo, los guanajuatenses no tenían de otra más que matar o morir, lo que provocó que Tigres tuviera la jugada más clara en un mano a mano que Edu Vargas tuvo con el portero Rodolfo Cota, pero el chileno no pudo con el arquero mexicano que mantenía viva la ilusión de remontar y alzar el título en su casa.

Pero en los minutos finales, el guardameta de los Tigres, Nahuel Guzmán, se encargó de acabar con el sueño de los leoneses, tras tener dos atajadas claves de manera consecutiva y con ello mantener su arco en cero.

León cayó en la desesperación y aunque se volcaron al frente, no pudieron hacerle daño a los Tigres, quienes tras el pitido final celebraron su séptimo título en su historia, en el que fue suficiente un gol de su máximo goleador, André Pierre Gignac el pasado jueves y con el que también alcanzaron a los Pumas de la UNAM en cuanto a campeonatos en el fútbol mexicano.