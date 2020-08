Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi cinco meses de haberse quedado sin empleo, por el cierre del centro recreativo «Santa Cecilia» más conocido como «Los Cenadores», a consecuencia del Covid-19, decenas de músicos se mantienen afuera del lugar esperando ser contratados o recibir algún apoyo.

Para ellos, el apoyo llegó esté fin de semana de parte de integrantes de Mano a Mano, quienes desde el inicio de la pandemia por Covid-19 se han dedicado a entregar comida gratuita en las colonias en situación de vulnerabilidad y a personas que visto afectado su empleo en la capital michoacana.

Encabezados por el impulsor de la iniciativa, Juan Carlos Barragán Vélez, llegaron hasta el lugar para entregarles alimento sano, que les permita mitigar un poco las afectaciones que han sufrido por la pandemia.

Han sido meses difíciles de mucha incertidumbre, al inicio pensamos que solo duraría un par de semanas, ya son cinco meses «no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos muchas personas han fallecido en nuestra ciudad, otras más se han quedado sin empleo, pero juntas y juntos vamos a superar esta crisis», reconoció Barragán Vélez.

Amador González lleva 50 años trabajando de músico, le entra la nostalgia al recordar los primeros meses el año, cuando el lugar estaba lleno de visitantes, y las tocadas eran una tras otra «en un día bueno podíamos llevarnos hasta más de mil pesos cada quien, ahora la cosa esta muy difícil y no vemos para cuando vaya a terminar».

Mientras Laura Laguna Rocha pide de manera insistente a la población cuidarse, dice que, si están complicados en su trabajo es porque mucha gente no ha cumplido las medidas «por favor háganlo, necesitamos retomar nuestra actividad, pero no podemos hacerlo si la ciudadanía no aplica lo que piden los médicos, es nuestra salud y nuestras familias ya no aguantan».

Boletín/rmr