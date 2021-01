India (MiMorelia.com).- Vecinos de un pueblo en India presentaron el cadáver de un hombre en las instalaciones de una sucursal bancaria para exigir el dinero que había ahorrado y pagar su funeral.

Mahesh Yadav, un hombre de 55 años, falleció sin dejar familia o parientes que se hicieran cargo de los gastos, según informaron medios locales.

Ante la negativa del banco de entregar el dinero sin pruebas de que el titular de la cuenta había fallecido, los vecinos decidieron llevar el cadáver hasta la sucursal.

Y fue así que, pese a lo tétrico que puede escucharse la escena, el banco únicamente liberó 10 mil rupias, cantidad suficiente para pagar los gastos funerarios.

Los vecinos se dijeron satisfechos con el dinero señalando que lo único que buscaban era un lugar para el hombre fallecido.

