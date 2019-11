Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- “Hoy estamos haciendo posible historias de vida y eso a mí me nutre, me llena de energía y me hace sentirme orgulloso de haber nacido en Zitácuaro, porque soy michoacano hasta el tuétano”, manifestó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, al encabezar el acto de arranque del programa Palomas Mensajeras en este municipio.

Recordó que es este un programa que impulsa el gobernador Silvano Aureoles Conejo con mucho corazón y mucha voluntad, ejecutado por la Secretaría del Migrante al frente de José Luis Gutiérrez Pérez y al cual, el mismo, en su calidad de encargado de la política interna del estado, refuerza desde el área de su competencia.

“Que también en Zitácuaro se logre hacer, entonces sin pretextos, vamos a mandar de Zitácuaro a todas las mamás que quieran ir a ver a sus hijos, las vamos a mandar, tienen que ir todas a ver a sus hijos a Estados Unidos”, añadió.

En este sentido, reconoció la labor del secretario del Migrante para poder cristalizar el sueño del gobernador de Michoacán, lograr reunir a las familias, separadas principalmente por motivos económicos.

“Este programa logra hacer que esas personas de nuestra vida, que por muchas cosas tuvieron que irse a Estados Unidos y que no se olvidan a su pueblo y que no se olvidan de su estado, porque periódicamente están mandando dólares y que forma parte ya de la economía familiar en Michoacán, hoy sea posible que ustedes vayan a verlos a Estados Unidos”, complementó.

Asimismo, destacó el apoyo del gobierno de Estados Unidos por brindar la oportunidad de realizar los trámites de visado de una forma rápida y exprés, para que las familias puedan reencontrase.

Con este contingente de personas que irán por primera vez a visitar a sus familiares, dijo que se abren posibilidades para que paulatinamente, todas y todos quienes tengan el interés de visitar a sus familiares, puedan hacerlo.

“Vamos a echarle ganas para que se puedan ir y podamos construir historias como las que hoy veo cuando visito mi querida tierra, porque tiene mucho corazón la tierra de Zitácuaro y la tierra de Michoacán”, añadió.

Para finalizar se pronunció porque a Michoacán se le reconozca por acciones como esta, por ser gente trabajadora y solidaria, gente creativa y alegre, “eso es son los que somos los michoacanos y aquí en Michoacán, siempre los buenos seremos muchos más, así que cuenten con su amigo Carlos Herrera, cuenten con su amigo Silvano Aureoles para que aquí en Zitácuaro, todas y todos los que quieran ir a ver a sus hijos Estados Unidos se vayan para allá”.

Por su parte, el titular de la Secretaría del Migrante, José Luis Gutiérrez Pérez, afirmó que este programa cumple con el objetivo que toda acción gubernamental debe generar “lograr momento de felicidad entre la población, porque esto es el inicio de un camino que en la mayoría de los casos nos lleva a buen término”, expuso.

Por: Boletín/AV