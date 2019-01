Lleyton Hewitt critica el nuevo formato de la Copa Davis

CIUDAD DE MÉXICO (Rasadeportes.com).- El extenista australiano, Lleyton Hewitt, criticó duramente este martes el nuevo formato de la Copa Davis que encabeza, como empresario, el futbolista español del Barcelona Gerard Piqué.

Hewitt, de 37 años, comentó en conferencia de prensa lo siguiente sobre la nueva modalidad de este histórico torneo dentro del tenis internacional: “Las dos principales diferencias son, por una parte, el hecho de jugar en casa o fuera y, en segundo lugar, hacerlo al mejor de cinco sets. Si miras el pináculo de nuestro deporte, los torneos del Grand Slam son al mejor de cinco sets”.

“Es ridículo. Piqué no sabe nada de tenis. Sería como si yo pido cambiar las reglas de la Champions League. Viene de un deporte totalmente diferente. Es inaceptable que suceda esto”.

Además, el ex número uno de la ATP se mostró en contra de que el certamen se realice en una sede única: “Jugar todo el torneo en una misma sede pienso que es ridículo, no creo que muchos de los mejores jugadores jueguen”.

Finalmente, el ganador de dos Grand Slams confesó que no le parece normal que una empresa de futbol (Kosmos) sea patrocinadora de la Copa Davis: “Básicamente están dirigiendo la Federación Internacional de Tenis y no me parece normal que una empresa de fútbol sea el principal patrocinador de la Copa Davis”.

Los días uno y dos de febrero de este, se realizará la primera fase clasificatoria de la Copa Davis 2019 con las eliminatorias presentadas a continuación:

Brasil vs Bélgica

Uzbekistán vs Serbia

Australia vs Bosnia y Herzegovina

India vs Italia

Alemania vs Hungría

Suiza vs Rusia

Kazajstán vs Portugal

República Checa vs Holanda

Colombia vs Suecia

Austria vs Chile

Eslovaquia vs Canadá

China vs Japón