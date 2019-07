Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Una mujer y su hijo, provenientes de Guatemala, cruzaron México para llegar a Estados Unidos, pero en Ciudad Juárez la Guardia Nacional se los impidió, ella entre lágrimas les rogaba que la dejaran cruzar “para darle una mejor vida a su hijo”.

El hecho se volvió viral gracias a una fotografía que circuló en redes sociales, en el que se ve a la mujer, identificada como Lety Pérez que abraza a su hijo y llora desconsolada por no poder llegar al vecino país del norte.

Pic du jour, via @axios: “In Ciudad Juarez, #Mexico, yesterday, Guatemalan migrant Lety Perez embraces her son Anthony as she prays for a member of the Mexican National Guard to let them cross into the U.S.” pic.twitter.com/BSmFeEMFHO

— Arturo Sarukhan (@Arturo_Sarukhan) July 23, 2019