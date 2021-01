Estados Unidos (MiMorelia.com).- El Senado de Estados Unidos confirmó que el general retirado Lloyd Austin, será el nuevo secretario de Defensa del gobierno de Joe Biden. Esta designación es importante debido a que es el primer jefe afroamericano del Pentágono.

Según las regulaciones para ocupar dicho cargo, un exmilitar debe estar jubilado durante más de siete años, sin embargo, Lloyd Austin a pesar de ser un militar recientemente retirado obtuvo una exención especial del Congreso, y obtuvo 93 votos a favor por parte de republicanos y demócratas.

“Es un honor y un privilegio servir como el 28° secretario de Defensa de nuestro país, y estoy especialmente orgulloso de ser el primer afroestadounidense en ocupar el cargo”, dijo Llloyd Austin.

It’s an honor and a privilege to serve as our country’s 28th Secretary of Defense, and I’m especially proud to be the first African American to hold the position. Let’s get to work. pic.twitter.com/qPAzVRxz9L

— Lloyd Austin (@LloydAustin) January 22, 2021