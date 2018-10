Por: Andrea Bocanegra/@AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La lluvia del domingo pasado en Morelia superó la media histórica de 52.8 milímetros registrada en un día de octubre, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán (Conagua).

El subdirector técnico de la dependencia, Octavio Muñoz, explicó que aquel día se presentó una lluvia de 58 milímetros, la cual no es común en estas fechas, situación que contribuyó a que el nivel de los ríos y drenes de la capital aumentaran.

Lo anterior ocasionó que el lunes se desbordara el Río Grande, lo que a su vez provocó decenas de colonias inundadas, principalmente la Jacarandas, Carlos Salazar, Prados Verdes e Industrial, cuyo saldo hasta el momento es de cerca de 26 millones de pesos en pérdidas y daños generados en 564 viviendas censadas hasta el momento en 20 colonias, de acuerdo con datos del Ayuntamiento.

“Es una lluvia por encima de la media histórica para un día de octubre, tuvimos una lluvia máxima de 58 mm, pero es una muy común en verano; no obstante, ya cayó en otoño, dentro de la temporada de la temporada de huracanes, lo cual no es tan extraordinario; no es común, pero sí es posible”, explicó el funcionario estatal.