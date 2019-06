Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El anunciado desastre que acarrearían las medidas políticas y económicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador aún no llega. Las cifras económicas, consideradas el punto más sensible entre los críticos que avizoraban un problema estructural en México tras el inicio del periodo del morenista, no muestran señales de deterioro.

“El desempeño de la economía mexicana en los primeros 5 meses del año apunta hacia una clara contracción. Sin embargo, no veo asomarse una crisis económica” asegura a este medio el especialista Heliodoro Gil Corona, coordinador de proyectos estratégicos del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM).

0.1% aumentó el PIB en relación al primer trimestre de 2018

El experto indica que en el primer trimestre el producto Interno Bruto (PIB) apenas creció anualmente y en valor desestacionalizado 0.1%, y los pronósticos del gobierno, los organismos internacionales, agencias calificadoras, bancos y especialistas del sector privado, apuntan a un crecimiento de 1.3%, descartando así una contracción económica.

Además, agrega Gil Corona, pesan factores externos.

“La estabilidad del tipo de cambio que se muestra a lo largo del año, depende del diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, de 8.25% en México y 2.5% en Estados Unidos. La inflación de enero a mayo es de 4.28%, superior a la meta del Banco de México. En un contexto de incertidumbre mundial y nacional, los inversionistas siguen a la expectativa”, complementa.

Las cifras oficiales confirman que la situación actual dista de una crisis. Los criticados cambios estructurales que emprendió el presidente en muchos casos ha acarrearon problemas en sectores como la Salud, pero el PIB se mantiene estable y la recaudación por ingresos petroleros y no petroleros muestra un alza.

En el caso del PIB, la prensa nacional –y recientemente la Confederación Patronal de México (Coparmex)– han criticado que bajó 0,2% entre enero y marzo de este año. Sin embargo, esa medición abarca periodos parciales distintos: el primer trimestre de este año con el trimestre inmediatamente anterior. En contraste, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reporta que el PIB mexicano aumentó en 0.1% el primer trimestre de 2019 en relación al mismo periodo del año anterior.

Más aún: al comparar los primeros trimestres de cada año se constata que desde el 2010 la tendencia sigue al alza.

La mencionada crisis no llegó.

LA CRISIS QUE NO FUE

Antes de asumir, en octubre de 2018, el entonces presidente electo anunció la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Inmediatamente empresarios, políticos opositores, grupos de analistas y consultoras internacionales advirtieron un desastre para el país.

Durante los tres meses finales del 2018 la Coparmex aseguró que la decisión del presidente ahuyentaría inversiones extranjeras. En los hechos la Inversión Extranjera Directa (IED) sí disminuyó durante el primer trimestre de este año, pero no fuera de los niveles normales de México en los últimos años.

Otras advertencias se produjeron cuando el gobierno canceló licitaciones de la Reforma Energética para explotar yacimientos de hidrocarburos. Sin embargo, casi seis meses después la inflación se comporta de forma similar a los años anteriores, y el valor del peso se mantiene estable.

LOS AVANCES

Entre los grandes avances generados por el presidente hay cierta unanimidad entre los medios consultados: el combate al robo de combustible, el aumento y la eliminación de intermediarios en los apoyos sociales a sectores vulnerables y el fin a la exención de impuestos de grandes empresas.

2.8% creció recaudación por ingreso petroleros

Sobre el primer combate al robo de combustible, las cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex) indican que el hurto de barriles de petróleo se redujo de 56 mil a 6 mil barriles diarios entre diciembre y marzo de este año. Y según el reporte oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la recaudación en ingresos petroleros creció en promedio un 2.8%.

92% disminuyó el robo de combustible tras el combate al huachicoleo

Respecto del apoyo social, campesinos, jóvenes, ancianos y mujeres se han visto beneficiados al recibir directamente dinero proveniente de las arcas de la Federación. Si bien dicho flujo de recursos aún no impacta radicalmente en las cifras macroeconómicas, es un hecho que ha mejorado la vida de sectores mexicanos que vivían en situación dramática. Según palabras del propio presidente, en la actualidad se otorgan de manera directa 14 millones de apoyos, con una meta de 22 millones.

Finalmente, en mayo de este año López Obrador decretó el fin de la exención fiscal que durante años benefició a grandes grupos económicos.

21 mmdd condonaron a empresas los gobiernos mexicanos anteriores

De acuerdo a los datos entregados por el presidente, en los últimos 12 años los dos gobiernos anteriores condonaron alrededor de US$21.000 millones.

Margarita Ríos-Fajart, directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), confirmó que entre 2007 y 2012 el gobierno de Felipe Calderón, perdonó casi US$8.500 millones a 18.300 beneficiados. Y la administración de Enrique Peña Nieto subió esa cifra a US$12.500 millones para 135.000 contribuyentes.

Más aún: 58 de esos beneficiarios correspondía a empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

En su Plan de Desarrollo 2019 – 2024, Andrés Manuel López Obrador afirmó que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, combatirá con rigor la evasión fiscal que es a fin de cuentas una modalidad de la corrupción, y se abstendrá de conceder exenciones, créditos y otros beneficios que solían otorgarse en forma consuetudinaria a los causantes mayores”.

LOS PENDIENTES

Entre los efectos negativos de los planes de Andrés Manuel López Obrador resaltan tres: la crisis en algunos sectores de salud debido al desabasto de medicamentos o el recorte de recursos, la inseguridad y la crisis migratoria.

Respecto del desabasto, la revisión completa de los esquemas de apoyo médico a diversas instituciones dejó a michas de ellas sin medicamentos urgentes. En Morelia la Asociación Civil Convihve, que entrega medicamentos para el control del VIH a decenas de pacientes, permaneció varios meses en la incertidumbre l dejar de recibirlos.

“Por distintas razones, generalmente relacionadas con la confidencialidad, muchas personas prefieren acudir a nosotros y no a los organismos regulares de atención del sector público”, afirma a este medio Juan Bosco, presidente de la organización, respecto de la necesidad de contar con instituciones de este tipo.

Sobre el tema de la inseguridad, todos los reportes oficiales y no oficiales indican un alza sostenida en los últimos meses.

El presidente ha dicho que la solución al problema pasa por prevenir las causas que convierten a muchos mexicanos en delincuentes antes que en la represión contra los delitos, y ha admitido que dicho esquema pude tardar varios años en mostrar resultados tangibles. Mientras tanto, la estrategia contempla el apoyo de la Guardia Nacional en algunas de las zonas más conflictivas del país.

Finalmente, respecto de la crisis migratoria México se convirtió en un aliado involuntario de Estados Unidos. Para hacer frente a las amenazas de Donald Trump, López Obrador concedió algunos de los requerimientos del país del norte.

De manera más estructural, el plan instaurado por México contempla al menos 100 millones de dólares y colaboración con 19 países. El objetivo declarado es lograr el desarrollo de Centroamérica.

100 mdd destinará México al plan de apoyo a Centroamérica

“Se invertirán 100 millones de dólares para implementar un programa parecido a ‘Sembrando Vida’ (que otorga ventajas de compra y fondos especiales a los campesinos mexicanos) en El Salvador, Guatemala, y Honduras, que pretender atender a 20 mil que ganarán 5 mil pesos mensuales por trabajar maderables», afirmó recientemente el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard.

SIGUEN LAS CRÍTICAS

Pero la incertidumbre natural que genera un cambio de rumbo de estas características sigue preocupando a importantes sectores nacionales.

En días pasados la Confederación Patronal nuevamente llamó al gobierno federal a corregir el camino, ya que “los impactos de las decisiones equivocadas y poco planeadas de inversión”, ya comienzan a notarse.

“Tanto Fitch Ratings como Moody’s, agencias internacionales reconocidas, degradaron las calificaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad por primera vez en 10 años.

“Las decisiones de inversión del gobierno no están apegadas a estándares técnicos básicos y su obsesión con invertir en una refinería no tiene sustento ni ambiental, ni económico. La idea de solventar financieramente a Pemex no es viable. La inversión no siente confianza suficiente para invertir ante las aparentemente erráticas decisiones del gobierno. Por otro lado, los recortes al empleo del gobierno han reducido la capacidad de consumo”, indica el organismo.

En contraste, la receta gubernamental es simple: para ver resultados habrá que esperar.

