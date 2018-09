Localizan botellas de agua abandonadas para afectados por huracán “María”

Puerto Rico (Rasainforma.com).- A un año del devastador huracán “María” que dejó a miles de puertorriqueños sin hogar, han sido encontradas miles de botellas que fueron destinadas como apoyo a las víctimas del fenómeno meteorológico.

A través de redes sociales el periodista David Begnaud compartió las imágenes de la gran cantidad de botellas.

En dicha publicación José Andrés de origen español y que apoyo a elaborar comida para los afectados dijo que él y su equipo tuvieron que comprar agua ya que las autoridades no se las proporcionaban.

A decir de las autoridades las botellas de agua no fueron entregadas a la población debido a que presentaban mal sabor y olor.

BREAKING: What may be millions of water bottles. meant for victims of Hurricane Maria, have been sitting on a runway in Ceiba, Puerto Rico, since last year, according to @FEMA, which confirmed the news to me, late tonight, after pictures, posted today on social media, went viral. pic.twitter.com/jidGJAvCyJ

— David Begnaud (@DavidBegnaud) September 12, 2018