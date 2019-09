Por Alejandra Villa

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este lunes la FIFA informó que el logotipo de la Copa del Mundo México 1986 fue elegido como el mejor en la historia de los mundiales.

A través de las redes sociales de FIFA se dio a conocer que más de 340 mil personas participaron para escoger el mejor logo y México 86 fue el ganador.

El Logo de México 86 competía con el de Sudáfrica 2010 por ser el mejor de la historia de las Copas del Mundo.

Over 340,000 of you had your say in the #WorldCup #GreatestEmblem final vote 🗳️

With 53% of the vote, Mexico 1986 is the winner 🇲🇽👏

In 24 hours, at 20:22 Doha time, the emblem for Qatar 2022 will be revealed 🇶🇦👀 pic.twitter.com/snQjkXmbhf

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 2, 2019