Logran obra de electrificación en San Ramón antorchistas de Maravatío

Maravatío, Michoacán (Boletín).- Luego de un año de gestiones ante el ayuntamiento y bajo el proyecto “Antorcha Construye Michoacán”, habitantes de la comunidad de San Ramón en el municipio de Maravatío, adheridos a las filas del Movimiento Antorchista dieron banderazo de arranque a la obra de ampliación de electrificación.

Teresa Esquivel Pérez, líder del antorchismo en la zona, dijo que el valor de la obra asciende a poco más de 400 mil pesos y será para beneficio de 100 familias que desde hace aproximadamente 20 años habitan en la comunidad y, aún no contaban con el importante servicio; puntualizando que en las administraciones pasadas habían sido ignorados en sus demandas.

“Es importante la lucha organizada, no sólo por el hecho de obtener beneficios como por ejemplo está electrificación, entre muchos otros que se han conseguido en el municipio; sino por muchas otras razones, una de ellas, el estudio que nos ofrece el Movimiento Antorchista, para concientizar a los más desprotegidos de la fuerza que tienen para que los funcionarios los escuchen y les resuelvan obras y servicios básicos, y así, tener una mejor calidad de vida”, declaró la líder social.

Asimismo, mencionó a los presentes que objetivo del Movimiento Antorchista al volverse partido político, es cambiar la situación de miseria en la que viven millones de mexicanos; “de acuerdo con esto, y a varias situaciones que se viven hoy en día en el país, se vuelve necesario un cambio, pero un cambio verdadero, no uno como el que prometió el presidente de la república, el cual todavía no llega, y por lo que se vislumbra no llegará, al menos no para bien de los pobres”.

Finalizó diciendo que seguirán gestionando en favor de todos aquellos que lo necesiten, sobretodo de las comunidades y municipios olvidados por los funcionarios, “el momento de Antorcha ha llegado, compañeros, y hoy más que nunca debemos de seguir firmes en la lucha, con nuestra querida organización”, agregó.

