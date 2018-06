Lola Cortés hace el feo a La Academia y su director le manda duro mensaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La que no estará en La Academia es la polémica Lola Cortés, quien decidió hacerle el feo a Tv Azteca e irse del lado de Televisa.

Ante ello, Héctor Martínez, director de la casa de estudios de canto de Azteca, mandó un fuerte mensaje a Lola durante una de sus entrevistas.

Fue en Ventaneando que a Héctor se le cuestionó sobre si Lola estaría en La Academia, a lo que fue muy contundente y esto dijo:

“Te digo una cosa, nunca me han importado los jueces. Yo trabajo para ciento millones de jueces, que son los mexicanos, sentir y estar trabajando para cuatro seres humanos yo no. No quiero cuatro likes, ni cuatro discos vendidos quiero ciento millones de discos vendidos”.

Pero la cosa no paró ahí, Paty le echó más leña al fuego con esta declaración: “Lola Cortés no va de una vez se los aclaró”.

A lo que Héctor Martínez completó: “Cada quien pierde el tiempo como quiere y ella lo está perdiendo”.

Poco a poco se han dado a conocer más y detalles de La Academia como que Adal Ramones será el conductor, aunque todavía falta por revelar el nombre de los implacables jueces de esta emisión.

R