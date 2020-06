Ciudad de México (MiMorelia.com).- En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la noche del domingo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, instó a la población a no “castigar” a las personas que no siguen el aislamiento, esto debido a que últimamente la sociedad ha utilizado las redes sociales para hacer señalamientos.

López-Gatell, pidió a la población ser solidaria, “empecemos a transitar de esta idea de que en tal municipio no están restringiendo. Incorporemos un esquema de solidaridad social, no un esquema de vigilancia y castigo”.

Debido a que algunas personas no pueden seguir contundentemente el aislamiento social; si bien es necesario mantener todas las medidas preventivas contra el coronavirus, y una de ellas el distanciamiento social; hay gente que no sigue los protocolos de salud, sin embargo, el subsecretario pidió no señalar a esas personas, instó a generar una conciencia de riesgo que a su vez genere información para disminuir los contagios por Covid-19 en el país.

“A mí me llama mucha la atención que en las redes sociales el debate es entre quien acusa que los otros hicieron algo y luego hay una réplica de quien se queja de que lo están persiguiendo. No tiene sentido, no acusemos, contribuyamos a que exista esta conciencia del riesgo y de los elementos de información que son relativamente simples sobre lo que sí sirve para disminuir el riesgo”, afirmó el funcionario.”

Conferencia de prensa de la @SSalud_mx. Actualización del #COVID19 en México. Domingo 14 de junio 2020. https://t.co/s8DF4gV3Ka — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 15, 2020

Por: Redacción/E