Ciudad de México (Rasainforma.com).- A pesar de que Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la economía mexicana no ha crecido durante el 2019, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “aunque no le guste a los técnicos, no hay recesión económica.

En conferencia matutina el titula del Ejecutivo federal manifestó que el salario aumentó como nunca tras señalar que los empleos y la economía popular anda bien.

“No es lo mismo crecimiento que desarrollo. En la época neoliberal importaba lo primero; ahora nos importa más lo segundo, que significa crecer con bienestar, no crecer por crecer, que es otro paradigma” dijo.

A su vez, puntualizó que su gobierno ha puesto orden en la administración general, por lo que recalcó que se han creado empleos y aumentado los salarios.

“Ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos, ni concesiones a diestra y siniestra”, indicó.

Por: Adoración Araiza/RMR