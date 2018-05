Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La aspirante al Senado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Nestora Salgado García, condenó los asesinatos en contra de aspirantes a cargo de elección popular tras denunciar que “nos están matando por montones”.

En entrevista en el marco de su participación en el foro “Seguridad, justicia y derechos humanos”, la ex comandante de la Policía Comunitaria confirmó que ha interpuesto una denuncia por amenazas que ha recibido durante su campaña: “No debemos permitir que ellos logren su cometido, ellos nos quieren aterrorizar, ellos nos quieren mantener callados, si mi vida está de por medio prefiero morir, pero no me voy a callar”.

Dijo que es necesario que el mundo entero ponga sus ojos en México porque “esto no debe de seguir así, no nos están matando de a uno o dos, son montones los que están apareciendo muertos y es momento de decir basta, no podemos permitir que se sigan asesinando mexicanos de esta manera”, y no descartó la participación del gobierno en los actos de amenazas e incluso de asesinatos de los aspirantes a cargos de elección popular.

Salgado García descartó que el tema de los asesinatos a candidatos sea en contra de un solo partido: “Yo he venido viendo que hay de diferentes los partidos, pero bueno las ganas de estar en el poder ha hecho, lo estamos viendo, que principalmente los priístas, a ellos no les importa pisotear a quien tengan que pisotear y matar a quien tengan que matar (sic)”

Hizo referencia a los señalamientos en su contra, diciendo que “yo no soy secuestradora, por eso estoy aquí, yo no me fugué de la cárcel… si no quieren autodefensas que hagan su trabajo, porque corresponde al estado hacer su trabajo en seguridad y nosotros no tendríamos que estar armados”.

Dijo esperar poder reunirse con el líder de los autodefensas en la entidad, José Manuel Mireles, aunque descartó que por el momento se tenga una agenda común de trabajo.

