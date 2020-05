Pues para aquellos que publicaron en Facebook «Mayo sorpréndeme» sus deseos se cumplieron. En día de ayer China anuncia el lanzamiento oficial del «e-RMB» y al mismo tiempo informa que el Dólar Americano (USD) se dejará de usar en operaciones comerciales dentro de aquél país. Esta declaración tiene tantas implicaciones que la mente se me hace bolas intentando encontrar las principales para platicártelas.

De entrada te explico que se llama e-rmb porque significa «Electronic Renminbi». Por si no lo sabías, el Renminbi es el nombre oficial de la moneda china. Se usa el nombre Yuan para poner los precios pero el nombre oficial es Renminbi. Es como nuestro país, el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos pero sus habitantes no son estadounidenses mexicanos sino simplemente mexicanos. Otro ejemplo es la moneda de Inglaterra, la libra esterlina. Si bien ese es el nombre oficial, los precios están solamente en libras, no en esterlinas. Pues lo mismo pasa en China, los precios de las cosas están en yuanes pero el nombre oficial de la moneda es Renminbi y se expresa como RMB.

Después de esta clase de economía express, te platico como están las cosas. Desde que Trump llegó al poder en Gringolandia, empezó a hacérsela se jamón a los chinos. Andaba muy ardido porque son los únicos con el músculo de quitarles el trono como la economía más poderosa del planeta. Empezó poniéndoles aranceles a sus productos, después amenazó a las empresas americanas que tienen plantas allá para que se regresaran a EUA y la última que se aventó fue culpar a los chinos por el Covid y amenazándolos que si no dicen la verdad les va a poner sanciones económicas. Cada vez que les decía algo los chinos se quedaban fieles al dicho mexicano «calladitos y nomás milando» Últimamente ya le contestaban al cheto humanoide que le bajara porque tendrán chiquitos los ojos pero grandes los hue….sos. Evidentemente Trump no hizo caso y siguió como cuchillito de palo hasta que los orientales decidieron poner un «hasta aquí».

La respuesta del gobierno chino fue crear una moneda virtual, respaldada por su banco central, para usarla en sus transacciones comerciales y mandar al bote de la basura al dólar americano y ahí es cuando llegó el quita risas. Si algo tienen los chinos es que son listillos y el anuncio no lo hicieron como una respuesta a las bravuconadas de los gringos sino como una estrategia para eliminar el uso del efectivo físico ya que promueve mucho el contagio del Covid (ajá chi como no).

Para demostrar que van en serio, el gobierno asiático informó que muchos de los burócratas y empleados de gobierno cobrarán, a partir de ya, sus sueldos en e-rmb lo que provocará que su uso se intensifique de una manera muy acelerada en los próximos meses.

Ahorita no hay un impacto real en el mundo ya que, este periodo de prueba será solamente dentro de china, es decir, que los habitantes del gigante asiático lo usarán para comprar sus cosas dentro de sus fronteras. Lo peligroso, para los gringos y en consecuencia para todo el mundo, es que después China diga que ya no aceptará el dólar americano para sus operaciones de comercio exterior y entonces sí, agárrate porque el tipo de cambio de dólar se va a derrumbar más que el petróleo.

Todavía no sucede nada de esto y no es seguro que suceda pero hay que estar muy pendientes. En lo personal creo que es la forma en que China le da una cacheta con guante blanco a EUA diciéndole o le bajas ya o nos aventamos un tiro y ya tengo con qué darte. Parece que el incompetente de Trump no sabe que China posee el mayor número de dólares en sus reservas de todo el mundo. Si en algún momento sale a venderlos todos porque ya no los quiera, el dólar valdrá menos que lo billetitos del turista y el planeta se sacudirá para recibir un nuevo orden económico mundial. Te imaginas ir a París, o Londres o Cancún y que los precios estén en yuanes? Pues si el hombre cheto no le baja 2 rayitas se le va venir la noche.

