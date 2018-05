Los ciudadanos de Morelia desean un cambio y sólo Morena puede dárselo: Raúl Morón

Morelia, Michoacán (Boletín).- Morelia ocupa un cambio y sus habitantes manifiestan día con día que sólo la coalición Morena-PT es la única que puede transformar a la ciudad, por ello el próximo 01 de julio votarán por todos los candidatos del proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador, destacó Raúl Morón Orozco, durante el Debate Ciudadano de los candidatos a la Presidencia Municipal de Morelia, organizado por el sector productivo del estado. Ganamos el debate, pero lo más importante es que ganaremos las elecciones, destacó.

Raúl Morón subrayó que el debate sirvió para que los morelianos puedan contrastar las propuestas de los candidatos, por ello enfatizó que él mantendrá en todo momento una campaña de altura, de respeto y sin descalificaciones.

“Los morelianos ya no quieren más división de la clase política, más confrontaciones, quieren respuestas concretas a sus necesidades y nosotros vos avocaremos a ofrecerles propuestas”, recalcó.

Entre las propuestas que hizo durante su intervención en los diferentes bloques del formato del debate, Raúl Morón ofreció condonar el pago del predial a adultos mayores, personas con capacidades diferentes y ciudadanos de escasos recursos.

En materia de seguridad pública, Raúl Morón recalcó que cuando gane la presidencia municipal, impulsará el modelo de seguridad ciudadana, el cual se basa en la protección a los ciudadanos y el fortalecimiento de la buena convivencia social.

Se manifestó en favor del mando único, pero destacó que se tiene que revisar a profundidad qué es lo más ventajoso para Morelia.

“El gobierno que vamos a encabezar a partir del 01 de septiembre próximo, se va a construir con la presencia de todos los sectores de la ciudad, contaremos con un gabinete en donde estarán representados los empresarios, representantes de las colonias, organizaciones civiles, jóvenes, mujeres, y académicos, entre muchos más. Gobernaremos Morelia con lo mejor de nuestra sociedad, porque vamos a terminar con privilegios y favoritismos”, destacó Raúl Morón.

El candidato de Morena-PT a la alcaldía moreliana destacó que se enfocará para que desde el principio su administración sea honesta y transparente. En este sentido dijo que lo que se haga desde la administración lo conozca la gente, “que no haya nada oculto, que haya una asignación transparente de la obra pública”.

“Conmigo tienen la certeza de un gobierno honesto, transparente, y abierto. No tengo socios ni amigos constructores, no repetiremos la fórmula de la asignación directa de obra a empresas de las que no se tiene mayor certeza, no vamos a negociar a costa de los morelianos”, destacó.

En lo que se refiere a servicios públicos eficientes, Raúl Morón destacó que impulsará un Programa Especial y Urgente de Bacheo, iniciando por las vialidades de mayor tránsito vehicular, para que agilice el tráfico de vehículos y de evite el desperfecto de las unidades de transporte.

“Vamos a fortalecer el sistema de Alumbrado Público del Municipio de Morelia, a través de medidas preventivas y correctivas, así como instalar y reponer las lámparas y atender las fallas en las redes de alumbrado en los barrios, colonias y tenencias del municipio, para evitar hechos delictivos al amparo de las sombras”, recalcó.

En materia de abasto de agua y medio ambiente, el candidato de Morena-PT informó que propone un Plan para Abastecimiento de Agua Potable para la capital, las tenencias y comunidades del municipio de Morelia. De igual forma, se busca actualizar y aplicar con rigor el reglamento referente al tratamiento de aguas residuales industriales; el tratamiento de aguas residuales del río Chiquito-Grande, por sectores; así como implementar un sistema para el tratamiento de aguas residuales en las zonas rurales.

“Vamos a utilizar energías limpias y renovables, la renovación de luminarias para que sean más eficientes y funcionales; asimismo se está considerando aplicar un Programa de enotecnias de las Viviendas Morelianas”.

En cuanto al Ordenamiento Territorial de Morelia, Raúl Morón destaco que es prioritaria la aplicación del ordenamiento ecológico territorial de la cuenca del Lago de Cuitzeo; se están revisando y actualizando los reglamentos de cambio y uso del suelo, y se está proponiendo la construcción de una ciclovía para ampliar la movilidad ciudadana.

En su mensaje de cierre, ante la presencia de empresarios, ciudadanos, representantes del sector social, entre otros, Raúl Morón destacó que Morelia va a cambiar de la mano de Andrés Manuel López Obrador, y nuestro gobierno se va a alinear con los programas y acciones de la Federación, a fin de contar con recursos extraordinarios para poner en marcha grandes proyectos para la ciudad.

