Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hoy la población que vive con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene mayor sobrevida y mejor calidad de vida; actualmente, la tasa de defunciones por esta causa es la más baja a nivel nacional, con 2.7 por cada cien mil habitantes, afirmó el director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones (DVIED), David Razú Aznar.

Destacó que el Seguro Social fue la primera institución de salud pública en proveer medicamentos antirretrovirales y donde se diseñó el modelo de atención por clínicas especializadas que se convirtieron en el estándar para el resto de las instituciones.

Actualmente, dijo, se cuenta con un abasto de 95.4 por ciento de fármacos para tratar el VIH/SIDA y “estamos trabajando en garantizar que haya un abasto al 100 por ciento en la provisión del medicamento”.

El titular de la DVIED señaló que el IMSS está en la planeación y diseño de una estrategia para brindar continuidad en el tratamiento a una persona con VIH, en el caso de que pierda su trabajo o migre a otro sistema de salud.

“Hemos estado dialogando con el liderazgo del doctor Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas, y por instrucción del director general, Zoé Robledo, en mecanismos de referencia que permitan garantizar que se mantenga la adherencia al tratamiento a fin de no crear resistencias al antirretroviral”, enfatizó.

Razú Aznar indicó que la tecnología y la investigación han permitido la evolución continua de los medicamentos para tratar el VIH, y que recientemente se incorporó en el Seguro Social el nuevo esquema con Biktarvy, el cual brinda mayor efectividad y facilita la adherencia con la toma de una pastilla diaria.

“El virus, el VIH, es una condición que tenemos que tratar, pero lo que más mata es la discriminación, el estigma y la homofobia”, dijo, y consideró que aún quedan desafíos para brindar mejor atención a los derechohabientes, por lo que se han establecido mesas de diálogo entre distintas organizaciones civiles con el área médica, de abasto y la DVIED.

El director de Prestaciones Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja, destacó que se ha llegado a una tasa de mortalidad por debajo de la recomendada por ONUSIDA y se cuenta cada vez con mejores tratamientos.

Señaló que se busca asegurar la cobertura y virar más rápidamente a los esquemas que tienen menores efectos tóxicos y que dan mejor adherencia en beneficio de las y los derechohabientes.

“Es gracias a los médicos que están aquí con nosotros y otros que están en el resto del país y el personal de los equipos multidisciplinarios que participan en todo este tratamiento, que vamos a lograr controlar la epidemia”, enfatizó.

Durante la ceremonia, el señor Gustavo Tovar agradeció el apoyo de los médicos del Seguro Social, ya que el tratamiento y los cuidados que ha recibido desde 1990 y que comenzaron en el hospital ubicado en Gabriel Mancera, dijo, lo mantienen hoy con vida.

Refirió que de 1991 a 1995 enfrentó una dura etapa en su vida debido a constantes internamientos y complicaciones por su estado de salud, sobre todo a causa de la neumonía e infecciones oportunistas.

“Nunca me doblé, porque tenía un grupo a mí alrededor de amistades, de familiares y de doctores que no nos dejaban, que hacían hasta lo imposible por tenernos de pie, por darnos la mejor atención. Hoy me siento muy orgulloso de mis médicos, los que están y los que no están”, enfatizó.

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA, se entregaron reconocimientos a personal médico pionero que inició la lucha contra esta pandemia desde su aparición en México en la década de los años noventa.

Se reconoció in memoriam a los doctores Leopoldo Nieto Cisneros y Carlos Cano Domínguez, por haber sido los primeros médicos en atender el VIH; a los doctores Arturo Viniegra, Gustavo Barriga y Germán Luna, por iniciar con el esquema de clínicas de VIH/SIDA en el Instituto.

A la doctora Rita Díaz Ramos, por haber dado inicio al Grupo de Expertos en Resistencia a los Antirretrovirales del programa de VIH en el IMSS, así como 15 diplomas a médicas y médicos por años de servicio en la atención a personas que viven con VIH y que fueron reconocidos por sus pares debido al humanismo en su diario actuar.

Por: Boletín/CA