Por: Miguel Aguilar Caloca

New York (Rasadeportes.com).- La nueva era de los Jets de Nueva York, con nuevo entrenador en jefe y prestigiados agentes libres, quedó redondeada por el simbolismo de estrenar diseño en sus uniformes por primera vez en más de 20 años.

Los Jets presentaron los jerseys, fundas, cascos y diseño de marca que portarán a partir de la temporada 2019 de la NFL, calendario que marca el aniversario 50 de la única ocasión en que disputaron y ganaron el Super Bowl.

Los nuevos colores son “verde Gotham”, “blanco Spotlight” y “negro Stealth”.

De tal modo, el equipo neoyorquino se ha despedido de su clásica apariencia que rememoraba los uniformes usados en la campaña 1968, que terminó con el triunfo en el Super Bowl III.

El verde que se usará en el futuro está inspirado en el que los Jets portaron de finales de los 70 a inicios de los 90, periodo en el que avanzaron cinco veces a los playoffs y tuvieron una participación en el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana.

Esta es el cuarto relanzamiento de uniforme en los 60 años de historia de la franquicia. La primera fue en 1963 cuando se cambió el azul y oro de los Titanes de Nueva York al verde y blanco de los Jets de Nueva York. En 1978, se modernizó el uniforme para hacer prevalecer el color verde. Veinte años después, en 1998, los Jets regresaron en el tiempo para utilizar uniformes con la apariencia de los años 60.

