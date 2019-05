Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Después de anunciar su regreso a través de una serie por Amazon Prime Video, los Jonas Brothers anunciaron esta mañana del sábado tres conciertos en México como parte de su gira Happines Begins.

A través de su cuenta de twitter los @jonasbrothers dieron a conocer los estados y las fechas en las que se presentarían; Monterrey, CDMX y Guadalajara son los lugares a donde los miles de jonaticos podrán asistir a cantar una vez más junto con Nick, Joe y Kevin éxitos como “S.O.S” y “Paranoid”.

Here’s the list of shows we’ve added to the #HappinessBeginsTour!! Tickets go on sale next week 🔥

Sign-up for the Verified Fan pre sale here: https://t.co/XPlFUR4039 pic.twitter.com/krssJu85Wo

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) May 11, 2019