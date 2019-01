Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Ah, ¿qué sería de nosotros sin los memes de nuestro día a día? Enviados por WhatsApp, Facebook, Twitter, compartidos por tu mamá, tus tías y amigos, nadie se salva de ellos y por eso hemos hecho una recopilación de los más graciosos y famosos que nacieron en este año 2018.

Pikachú sorprendido

Este gracioso meme surgió del episodio “Bulbasaur y la aldea escondida” de Pokémon de hace más de 20 años y en donde a Pikachú se le ve realmente está asustado; la captura fue compartida hasta este año por un usuario en el sitio reddit y desde entonces se volvió viral, tanto que hasta el Gobierno de México lo usó para una campaña de salud:

Cállese viejo lesbiano

Todo comenzó supuestamente con una conversación entre una joven y un señor en la que él la invita a salir y ella le dice que es lesbiana, el hombre coquetón le dice que él es lesbiano xD y ella pues calla al viejo lesbiano. La conversación se hizo viral aunque no sabemos por qué se asoció con los dinosaurios; pero si se sabe que comenzó con una simple imagen de un juego para celular llamado Jurassic Park Buildery y después terminó en un tiranosaurio rex con lentes oscuros bailando el Gangnam Style y cantando cualquier cosa con la voz de loquendo (programa de voz) al ritmo de ¡Auxilio, me desmayo! y aquí te dejamos unos graciosos ejemplos:

Princesa Grumosa

Otro de los momazos del 2018 fue protagonizado por la princesa Grumosa, personaje de la caricatura Hora de Aventura; la imagen del principal meme es ella vistiendo una bolsa de plástico (look de pordiosera) y los labios rojos diciendo la frase “Quedaste como una estúpida”, ya que suele ser sincera, terca y actúa como una adolescente malcriada. A partir de su fama se crearon otros memes con imágenes de algunos episodios en donde aparece.

He-Man acostado

Con la imagen del personaje He-Man recostado sobre su cama y almohada, comenzó la creatividad de los usuarios con la frase “Y si…” por ejemplo “Y si renuncio a la empresa y pongo una rosticería” “Y si dejo la universidad y me voy al gabacho”; este meme se hizo viral en septiembre y así como llegó, murió este mismo año:

Oblígame Prro

Llegó julio del 2018 y con ese mes nació el meme de Oblígame Prro, sacado de la caricatura infantil David el gnomo del año 1985; en la serie cuando hacían enfurecer a este anciano gnomo, juntaba sus puñitos como en la imagen, pero contrario a como se ve, él era bueno y cuidaba de los animales y plantas. Internet se encargó de resucitarlo con este meme, ya que en el capítulo final él y su esposa mueren luego de cumplir 400 años de vida, super sad la historia. Aquí te dejamos las mejores imágenes:

Que dice mi mamá

¿Recuerdas a la niñita molesta de “Que dice mi mamá” ?, esa pequeña es nada más y nada menos que la rapera estadounidense Cardi B y fue ella misma quien compartió la fotografía de cuando era pequeña en sus redes sociales, con la cara que puso, fue un gran material para meme y se viralizó rápidamente por todo el mundo, aunque la creatividad mexicana siempre nos sorprende y divierte más; la misma cantante supo que se la hicieron meme y se sorprendió bastante. Aquí te compartimos algunos de los más cómicos:

Bob Esponja

¿Cómo? ¿Bob Esponja tiene años y hasta ahora hay memes de la serie? En realidad, comenzaron a viralizarse desde el 2017 como el de Bob Cavernícola, pero fue hasta este 2018 que se tomaron otras escenas para nuevos memes y fue en los sitios 4chan y reddit donde comenzaron a popularizarse entre los usuarios, aunque este mismo año el 26 de noviembre recibimos la triste noticia de que su creador Stephen Hillenburg falleció.

No me quiero ir señor Stark

Avengers Infinity War la película nos dejó alegría, tristeza, sorpresa y sobre todo muchos memes; Uno de los filmes más vistos y que rompió récords en taquillas en su estreno en el mes de abril del 2018, tuvo una escena muy triste al final (esto ya no se considera spoiler porque ya pasó mucho tiempo xD) en donde Spiderman dice “No me quiero ir señor Stark” y se hace añicos hasta desaparecer. A partir de eso el ingenio de los usuarios usaron su mejor edición para equiparar la toma con cualquier situación de la vida cotidiana. También recibimos la triste noticia del fallecimiento de Stan Lee el pasado 12 de noviembre.

Que no me llamo

“Que no me llamo Natalia Lafourcade me llamo Carla Morrison –Mon Laferte” o “Que no me llamo Zelda, esa es la princesa –El Zelda” este tipo de meme más que una imagen se trata de frases y hasta en MiMorelia le entramos con la del Caballito de nuestra ciudad:

Porque soy mexicano

Comenzando enero se celebró la 75th entrega de los premios Globos de Oro y como era de esperarse el director mexicano Guillermo del Toro se llevó a casa los premios a Mejor Director con The Shape of Water y al final dio una conferencia por su triunfo, en donde respondió a la pregunta de ¿cómo logras el balance en todo lo que haces? con la icónica frase “Porque soy mexicano”, lo que inspiró una oleada de memes que tapizaron las redes sociales por varios meses. Mira estos ejemplos:

Baby shark

Y para finalizar dejamos una joyita de este increíble 2018, se trata de Baby Shark, la canción infantil subida por el canal de YouTube Pinkfong Kids’ Songs & Stories en el año 2016 pero que hasta el 2018 se le dio un empuje en las redes sociales y se convirtió hasta en un challenge e infinidad de memes, tanto que hasta la mexicanizaron y cambiaron al tiburón por un tlacuache ¿Qué más puede uno pedir?

Un tlacuache tururu xD Posted by La vena del meme :v on Wednesday, September 5, 2018

Y hasta aquí la lista de lo que nos dejó este año 2018, sabemos que surgieron muchos más memes, pero mencionamos solo los que nos parecieron más relevantes y virales. La pregunta es ¿Qué nos espera este 2019? Tenemos mucha curiosidad por cuál será el primero que arranque el año.

¡Platícanos cuál fue tu favorito!

APMA