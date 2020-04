Generalmente platicamos en este espacio una vez a la semana, pero en esta ocasión acaba de suceder algo que vale la pena comentar. El día miércoles, 29 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF ) un acuerdo mediante el cual el titular del SAT delega algunas de sus funciones en otros servidores públicos. Tocar todos los puntos del acuerdo nos llevaría toda la semana, así que voy a intentar explicarte, de una manera muy resumida, lo que esto significa.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) es el brazo ejecutor de la Secretaría de Hacienda. Este brazo ejecutor tiene, a su vez, varios organismos a los que se les llama Administraciones Generales. Como ejemplos están la Administración General de Recaudación, la de Aduanas, la de Auditoría Fiscal y muchas otras que en tu vida has escuchado ni sabías de su existencia. Éstas, a su vez, tienen Administraciones Centrales y Administraciones Locales que van bajando en la estructura para, al final, llegar a las oficinas locales, que son las que tienen el contacto del día a día con los contribuyentes. Todo el organigrama de la Secretaría de Hacienda y del propio SAT es muy complejo, así que no entraremos en eso.

Hasta antes de este acuerdo, algunas funciones estaban asignadas única y exclusivamente al titular del SAT. Ahora, muchas de esas funciones se las están asignando, con sus respectivas facultades, a todos esos mandos medios de las Administraciones Generales y de las Administraciones Centrales. La razón de que sólo el titular del SAT las tuviera era porque son funciones con un impacto directo y muy relevante para los contribuyentes, y ahora los funcionarios de media jerarquía lo podrán hacer.

La justificación que da el gobierno es que, de esta manera, se podrá combatir la corrupción de una manera más eficiente al desconcentrar las funciones y responsabilidades en un mayor número de servidores públicos, permitiendo reducir los tiempos de respuesta y ampliar el alcance de fiscalización de la autoridad.

Las funciones que fueron delegadas a los servidores de medio nivel que considero más importantes para resaltar son:

Los administradores de nivel 1 al 4 y los subadministradores de Recaudación podrán restringir el uso del certificado de sello digital que se usa para poder emitir facturas y el uso del certificado de la FIEL si durante un procedimiento el contribuyente se esconde, se cambia de domicilio o está ilocalizable, o si no comprueba que sus operaciones no son simuladas o, incluso, si después de un mes de la fecha límite no presentaste tu declaración anual o dos meses después de la fecha límite no presentaste algún pago provisional. Imagínate que ahora, si no presentaste y realizaste tu pago provisional de abril, máximo en junio, a partir de julio ya no podrás facturar porque te bloquearán los sellos digitales.

El administrador general de Aduanas ahora podrá retener tus mercancías si se considera que violas los derechos de autor y propiedad intelectual, es decir, si los consideran piratas. Asignar y autorizar nuevas agencias aduanales y supervisarlas. Verificar si cualquier vehículo, aeronave o embarcación que transite en México ha sido importado de manera legal.

En el administrador general de Auditoría Fiscal habrá la exigencia de comprobación de una cosa que se llama “Razón de negocios”, que se puede entender como una operación sospechosa para la autoridad debido a que aparentemente el beneficio financiero fue menor al beneficio fiscal, por lo que se presume que sólo lo hizo para pagar menos impuestos y no para ganar dinero, y eso, para el SAT, es malo.

Hay muchas más funciones que se estarán delegando en otros funcionarios, pero éstas son las más relevantes, aunque la que considero más importante de todas es la de restringir el uso del sello digital y del sello de la FIEL, ya que es una facultad que ahora le otorgaron a funcionarios de Recaudación, de Auditoría, de Comercio Exterior, de Fiscalización a Grandes Contribuyentes, de Hidrocarburos; incluso al administrador general de Servicios al Contribuyente.

Con todo esto, el gobierno federal demuestra que no sólo le urge que pagues impuestos, sino que lo hagas rápido, porque si no, igual de rápido, te congelará tus actividades restringiendo tu capacidad de facturar y buscándote para que pagues.

Así que, a partir de ahora, es más importante que nunca que estés al corriente en tus contribuciones, porque cualquier funcionario de medio pelo podrá poner tu mundo de cabeza. Ojalá efectivamente sirva para combatir la corrupción y no, al darle más poder a servidores públicos más alcanzables, se haga más fácil “ponerse de acuerdo” con ellos para que las cosas sucedan… o no. Si antes tu contador era indispensable, ahora deberá ser casi tu gemelo siamés del cual no podrás estar alejado nunca.

